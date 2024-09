Idosa é salva após ficar duas horas enrolada por cobra de 4 metros na Tailândia

Uma idosa de 64 anos foi resgatada após ficar horas imobilizada por uma cobra Píton na casa em que mora na Tailândia.





Arrom Arunroj lavava louça nos fundos da casa quando foi mordida pelo animal. O ataque aconteceu na noite da terça-feira (17), no distrito de Phra Samut Chedi, explicou a idosa, em entrevista ao jornal tailandês The Nation.

A mulher tentou se soltar da mordida, mas acabou caindo no chão e sendo enrolada. A cobra media quatro metros e pesava 20 quilos, segundo informações dos jornais locais.





Idosa gritou por duas horas até um vizinho, que passava pelo local, escutar o pedido de socorro. Arrom mora sozinha desde que o marido morreu, em 2023, e tinha acabado de voltar de um dia de trabalho como faxineira em um hospital da região quando foi atacada.

Socorristas levaram 30 minutos para conseguir libertar mulher. Ela ficou com hematomas e com as marcas da mordida na perna. A Píton não é uma espécie venenosa, mas o risco de infecção na mordida fez com que a idosa fosse hospitalizada.





Cobra foi devolvida à natureza após ataque. Segundo a agência de notícias Newsflare, o animal foi solto em uma floresta vizinha à casa da idosa.





"Ela não me soltava. Eu tenho certeza que estava só esperando que eu morresse para me comer. Eu rezei muito e fiz o melhor possível para me manter viva", disse Arrom Arunroj, salva após ataque de cobra, em vídeo divulgado pelo Newsflare.





