Índia é o quarto país a chegar à Lua, relembre outras missões

O terceiro país a pousar no satélite foi a China, em 2013, atualizando o feito após um hiato de 37 anos. Veja como os países chegaram à Lua, de sobrevoos a pousos na superfície do satélite, em algumas missões.

O primeiro país a pousar na Lua foi a Rússia (então União Soviética), em 1966, com a missão Luna 9. Três meses depois, os EUA chegaram com a Surveyor 1, mas ainda sem tripulantes. Os americanos colocariam os primeiros humanos para caminhar sobre o solo do satélite na missão Apollo 11, em 1969.





RÚSSIA/UNIÃO SOVIÉTICA





As primeiras missões soviéticas revelaram imagens do satélite até então inéditas. Antes, a sonda Luna 2 havia sido lançada para impactar o solo lunar e conseguiu o feito em 12 de setembro de 1959.





Publicidade

Sua sucessora, a Luna 3, conseguiu vislumbrar o lado oculto da Lua, que não pode ser visto da Terra por causa do sincronismo entre os movimentos de rotação e translação do satélite. Antes, a Luna 2 havia chegado à superfície. Em 1966, a missão Luna 9 fez o primeiro pouso no satélite.





ESTADOS UNIDOS





Publicidade

Meses depois da vitória soviética com o pouso da Luna 9, os EUA pousaram sem tripulantes com a Surveyor 1. Os americanos tomariam a dianteira da corrida espacial da Guerra Fria dois anos depois, com a primeira missão tripulada por humanos a orbitar o satélite, a Apollo 8. No ano seguinte, fizeram o primeiro pouso tripulado, com a Apollo 11.





CHINA





Publicidade

A China lançou sondas para a órbita lunar em 2007 e faria seu primeiro pouso com uma sonda que levou um jipe robótico ao satélite em 2013. Foi o primeiro pouso suave desde 1976.