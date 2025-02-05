Índia oferece recompensa de US$ 1 milhão para quem decifrar mensagem antiga

Quem decifrar símbolos de uma comunidade com mais cinco milênios pode levar para casa US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual. A proposta foi lançada por Muthuvel Karunanidhi Stalin, ministro-chefe de Tamil Nadu, na Índia.





Os "enigmas" foram deixados pela civilização do Vale do Indo. Também conhecida como Harappan, a comunidade viveu entre 3.300 a.C. e 1.300 a.C. no atual noroeste da Índia e Paquistão.





Seria uma tentativa de entender o funcionamento de uma das primeiras sociedades urbanas formadas por agricultores e comerciantes. Até hoje, não se sabe o real motivo pelo declínio da civilização do Vale do Indo, assim como não foram encontrados vestígios de guerras ou desastres naturais na região.





As peças contêm sinais, símbolos, desenhos de animais e escrita com cerca de 4 mil inscrições curtas. A maioria está gravada em pequenos objetos, como selos e cerâmica.





67 sinais encontrados correspondem a 80% da escrita dos objetos. Os dados foram confirmados pela pesquisadora Nisha Yadav, do TIFR (Tata Institute of Fundamental Research), de Mumbai, na Índia, que utilizou a ciência da computação para analisar a escrita não decifrada. Segundo ela, um jarro com duas alças é o sinal mais utilizado.





Ainda não sabemos se os sinais são palavras completas, ou parte de palavras ou parte de frases. Nosso entendimento é que o roteiro é estruturado e há uma lógica subjacente na escrita Nisha Yadav, à BBC





