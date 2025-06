Irã classifica como "declaração de guerra" bombardeiro feito por Israel

BRASÍLIA, DF - O Irã vê "uma declaração de guerra" no ataque lançado por Israel nesta sexta-feira (12), noite de quinta no horário de Brasília, após responder com quase cem drones a primeira etapa da ofensiva, que teve como alvo instalações e cientistas nucleares, além de comandantes militares.





Quem usou os termos foi o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Aragchi, que caracterizou o ataque israelense como uma "declaração de guerra" em uma mensagem às Nações Unidas na qual pede ao Conselho de Segurança que atue. O ministro, no entanto, não usou o termo como declaração do próprio país de que estava em guerra com Israel.





O Exército do Irã afirmou que "não terá limites" em sua resposta a Israel, e o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, disse que "o regime sionista impôs a si mesmo um destino amargo e doloroso".

Inimigos históricos

Tel Aviv atacou a infraestrutura nuclear do país persa e mirou seus altos comandantes militares no ataque —a televisão estatal iraniana informou que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Mohammad Bagheri, morreu no ataque israelense. A emissora confirmou a morte do chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami.





Israel já havia dito que não permitiria que o país persa, seu inimigo histórico, adquirisse uma bomba atômica, algo que o regime iraniano parece próximo de ser capaz de fazer. De acordo com os militares israelenses, dezenas de alvos foram atacados no Irã, e a operação poderia durar muito tempo. A mídia iraniana relatou que pelo menos seis importantes cientistas nucleares foram mortos: Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi.

Mais explosões

Khamenei nomeou Habibollah Sayyarie como novo chefe interino do Estado-Maior, e Ahmad Vahidi, que foi ministro do Interior até 2024, como responsável pela Guarda Revolucionária.

Explosões foram ouvidas em Teerã na madrugada de sexta (13) no Oriente Médio, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana Nour. A televisão estatal do país disse que as defesas aéreas do Irã estavam em alerta máximo, e que áreas residenciais foram atingidas.