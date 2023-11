Itália: Pesquisadores desenvolvem 'tatuagem eletrônica'

Pesquisadores da Itália desenvolveram uma tatuagem feita de materiais eletrônicos ultrafinos, que é capaz de gerar sensação tátil.





O dispositivo, com somente alguns micrômetros de espessura, proporciona estímulos sensoriais para amputados e sensação tátil ao controlar braços robóticos ou mover-se em ambientes virtuais.

A ideia é de Arianna Mazzotta e Virgilio Mattoli, do Centro de Interfaces de Materiais do Instituto Italiano de Tecnologia, descrita no periódico Advanced Electronic Materials.





A tatuagem é composta por uma película muito fina, comparável às tatuagens tradicionais para crianças, contendo uma pequena bolsa de ar que infla rapidamente e com precisão, que exerce pressão sobre a pele.

Desta maneira, pode ativar diferentes pontos táteis chamados de pixels táteis.





Esses "taxels" podem ser ativados independentemente, transmitindo diferentes tipos de informações.





O dispositivo é alimentado por uma bateria de baixa voltagem e oferece uma variedade de soluções tecnológicas que podem estabelecer um novo padrão para o futuro.