Jair Bolsonaro se torna cidadão honorário de município na Itália

Também enquadra Bolsonaro em dois crimes de responsabilidade: violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.

Além de crimes contra a humanidade, o pedido de indiciamento escrito pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) acusa o presidente de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública e prevaricação.

A sessão da Câmara Municipal para discutir a cidadania honorária havia sido convocada pela prefeita em 20 de outubro, mesmo dia da leitura do relatório da CPI da Covid no Senado Federal.

O comunicado ainda cita a "tradição emigrante" do povo do Vêneto, onde fica Anguillara. "O reconhecimento é para todas aquelas pessoas que deixaram sua terra natal. É um gesto simbólico de esperança para todos os povos que, todos os dias, são obrigados a migrar para outros países em busca de uma nova vida", ressalta.

O pequeno município de Anguillara Veneta, no norte da Itália, aprovou na segunda-feira (25) a concessão de cidadania honorária para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).

Críticas







O vereador de oposição Antonio Spada afirmou à Ansa que a homenagem a Bolsonaro representa um "prejuízo aos cidadãos de Anguillara e uma afronta às vítimas da pandemia de Covid no Brasil".







"Bolsonaro nunca promoveu a imagem de nossa cidade, mas está recebendo essa honraria apenas porque tem um bisavô nascido aqui. Rechaçamos a ideia de que Bolsonaro se torne modelo e exemplo para os cidadãos de Anguillara Veneta e o fato de essa escolha ser um ato imposto sem consultar a população", disse Spada.





Já o vereador Fabrizio Biancato, também de oposição, declarou que "não basta ter um bisavô de Anguillara Veneta para merecer a cidadania honorária".





"Por aquilo que [Bolsonaro] fez e está fazendo, estamos falando de uma pessoa que deve responder a acusações em tempos de pandemia e continua com uma política negacionista e contra a vacina, que sempre demonstrou falta de respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente e que é artífice de escolhas que fizeram retornar o desespero e a fome no Brasil", salientou.





De acordo com o jornal Il Mattino di Padova, manifestantes protestaram do lado de fora da Câmara Municipal de Anguillara durante a votação sobre a cidadania honorária com bandeiras do Brasil e cartazes de "vergonha".