Jornalista da CNN faz registro do furacão Milton e é atingido no rosto por objeto

O jornalista da CNN Anderson Cooper resolveu ir para o meio do furacão Milton e mostrar a situação na Flórida na noite de quarta (9), justamente no dia em que os estragos pela forte ventania começaram a afetar o local.







A cobertura do repórter tem viralizado nas redes sociais, sobretudo pelo fato de ele ter tido o rosto atingido por um objeto, aparentemente um pedaço de isopor. "Uau, Ok, isso não foi bom", disse ele após o impacto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cooper, que estava às margens do Rio Manatee, é um profissional acostumado a fazer reportagens extremas. Apesar disso, não foram poucas as mensagens nas redes sociais de telespectadores preocupados com o bem-estar dele.