Jornalistas que viajam no avião da Presidência dos EUA são alertados para não pegarem itens

Um pedido inusitado foi feito a jornalistas que cobrem a Casa Branca. Os profissionais receberam um aviso de que é proibido pegar itens do Air Force One, aeronave oficial do presidente dos Estados Unidos Joe Biden.



Em fevereiro, após a passagem de Biden pela costa oeste do país, um inventário constatou diversos itens faltantes. Segundo uma reportagem da BBC, fronhas com a logomarca do avião, toalhas, talheres, copos e pratos com borda de ouro estão entre os objetos que supostamente desapareceram do avião.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca enviou um email aos profissionais que viajam com o presidente com um alerta de que é proibido guardar tais itens.



Misha Komadovsky, correspondente da Casa Branca, afirmou à matéria que tem uma coleção de objetos de suas viagens, mas que não se envergonha das atitudes.



"Não cometi nenhuma irregularidade", falou. Entre eles está um copo de papel com uma logomarca, que ela diz ter esquecido de jogar fora.



A aeronave tem 372 metros quadrados distribuídos por três níveis e conta com uma suíte para o presidente, estação médica com mesa de operações, sala de conferências e jantar, duas cozinhas e área reservada para a imprensa e segurança.