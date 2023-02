Jovem afirma ser Madeleine McCann e viraliza nas redes sociais

Uma mulher chamada Julia, de 21 anos, afirma ser a criança Madeleine McCann, que desapareceu há 16 anos, em uma conta do Instagram. O perfil, que viralizou nas redes sociais, já soma mais de 160 mil seguidores, que acompanham as publicações da teoria defendida pela jovem, que procura os pais da popular menina.





Em meio aos 35 posts, Julia mostra fotos e vídeos em que compara as imagens de Madeleine com suas próprias. "Eu acho que sou a Madeleine. Eu preciso de um teste de DNA. Investigadores da Polícia do Reino Unido e da Polônia estão tentando me ignorar. Eu vou contar minha história aqui. Me ajudem", escreve ela, na bio do perfil.

Em uma das publicações, a jovem narra uma memória da infância em que passou férias em um lugar quente com casas brancas - o que é muito semelhante às praias de Algarve, onde Madeleine sumiu. Nos comentários, os usuários se dividem sobre Julia ser mesmo a pequena garota.





Madeleine desapareceu no dia 3 maio de 2007, em um apartamento de um resort no Algarve, Portugal, onde dormia com os irmãos. O caso teve repercussão mundial.





