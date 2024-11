Justiça de Hong Kong reconhece direitos de moradia e herança para casais do mesmo sexo

O principal tribunal de Hong Kong manteve, nesta terça-feira (26), três decisões anteriores que davam direito a moradia pública e herança a casais do mesmo sexo. A decisão por unanimidade da corte foi celebrada pela população LGBTQIA+ dessa cidade controlada pela China.

"Essas posições vão reforçar a mensagem de que a hora chegou", afirmou ao jornal americano The New York Times Jerome Yau, cofundador da Hong Kong Marriage Equality. "É hora de o governo entender, do ponto de vista legal, que é errado tratar pessoas de forma diferente por causa de sua orientação sexual."

O primeiro ocorreu em 2018, quando Nick Infinger processou a autoridade de habitação local após seu pedido para alugar um apartamento público com seu marido, com quem se casou no Canadá, ser negado. O julgamento foi favorável ao casal, mas o governo recorreu.

No segundo caso, Edgar Ng e seu marido, Henry Li, contestaram o fato de não poder firmar a copropriedade de um apartamento subsidiado pelo governo porque o casamento deles, no Reino Unido, não era reconhecido.

Na decisão desta terça, o juiz Andrew Cheung escreveu que a exclusão de casais do mesmo sexo nas políticas de moradia da cidade "não tem justificativa", e que tais benefícios deveriam ser distribuídos "com uma base racional, livre de discriminação". Os juízes Joseph Fok e Roberto Ribeiro afirmaram que o tratamento diferenciado nas leis de herança "são ilegais e inconstitucionais".

A vitória para a comunidade LGBT ocorre pouco mais de um ano após uma sentença fechar as portas para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas dar ao governo um prazo de dois anos para estabelecer um marco jurídico alternativo para esses casais.

Um porta-voz do governo de Hong Kong disse, nesta terça, que respeitava a decisão. "Vamos estudar o julgamento minuciosamente e buscar aconselhamento jurídico do Departamento de Justiça para ações de acompanhamento apropriadas", afirmou.

