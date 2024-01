Londrinenses enfrentam tempestade de neve no Canadá

Todos os avisos de condições meteorológicas extremas foram atingidos no Canadá neste final de semana (13 e 14/1).





A Environment Canada, ministério do governo canadense para clima e meio ambiente, emitiu alertas meteorológicos para grandes partes dos estados de Ontário e Quebec, já que uma tempestade de inverno deverá trazer ainda neve nas próximas horas, até 40 centímetros em algumas regiões.



Há alguns anos o Canadá não registrava temperaturas tão baixas, alguns relatos falam de temperaturas próximas a -14°C e - 50°C de sensação térmica nas cidades mais frias da região neste fim de semana. E, ao que tudo indicava esse seria mais um ano com as temperaturas amenas no inverno.





Nas redes sociais, por ocasião do Natal, internautas reclamavam da falta de neve e clima ameno. Porém no meio de um inverno quente, a Environment Canada emitiu uma série de alertas meteorológicos em todo o país.

Uma das regiões mais afetadas foi a cidade de Toronto, capital de Ontário. Uma tempestade atingiu Toronto no final da tarde de sexta-feira (12), com 10 a 25 cm de neve caindo em algumas regiões, juntamente com ventos fortes.





Alertas de tempestades de neve foram emitidos ao norte de Toronto, de Tobermory a Huntsville. Espera-se cerca de 15 a 50 cm de neve desde a noite de sábado (13) até segunda-feira (15).

O analista de inteligência de negócios, Guilherme Santos (31), é natural de Apucarana e viveu em Londrina por seis anos até decidir mudar-se para Toronto.





"Eu decidi me mudar para o Canadá após uma viagem de dez dias pelo país em dezembro de 2017; e me mudei definitivamente para Toronto em dezembro de 2019. A mudança foi impulsionada pelas oportunidades profissionais na área de TI, pelo clima, pelo estilo de vida canadense e pelo meu alinhamento com os valores socioculturais que eles praticam e defendem".





Santos publicou uma série de vídeos em sua rede social com registros da forte nevasca dos últimos dias.





