McDonald's anuncia fechamento de rede na Rússia

Trinta e dois anos depois que a icônica loja da praça Púchkin foi aberta em Moscou, ainda no ocaso da União Soviética, o McDonald's anunciou que vai fechar temporariamente suas operações na Rússia devido à guerra na Ucrânia.

Há 850 restaurantes da rede no país. A rede afirmou que vai manter o salário dos 62 mil empregados que trabalham na Rússia.

A chegada da marca, em 31 de janeiro de 1990, foi um dos ícones do final do império comunista, dissolvido no fim de 1991.



Este é o mais recente de uma série de boicotes anunciados por empresas ocidentais a Putin. Mais cedo, a Shell afirmou que pararia de importar petróleo russo e que vai cortar totalmente suas ligações com o país.