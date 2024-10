Médico acusado pela morte de Matthew Perry se declara culpado

O médico Mark Chavez, 54, se declarou culpado pelo envolvimento na morte de Matthew Perry, astro de "Friends", que morreu em outubro de 2023.



O médico se disse culpado por fornecer cetamina ao ator. Ele fez a declaração diante do Tribunal Federal de Los Angeles nesta quarta-feira (2), como parte de um acordo com a Justiça norte-americana.





Chavez pode ser condenado a até dez anos de prisão. Essa foi a pena máxima estipulada em seu acordo de confissão, segundo a emissora norte-americana CNN.





O juiz determinará a sentença em 2 de abril de 2025. Até lá, o médico está livre sob fiança. No acordo com a Justiça, ele também aceitou devolver sua licença médica.





Chavez é acusado de fornecer cetamina para o médico Salvador Plasencia, que também é processado pela morte de Perry. No entanto, Plasencia se declarou inocente no caso e foi liberado após o pagamento de uma fiança de US$ 100 mil.





A Justiça determinou que Plasencia exponha um aviso no seu consultório e informe seus pacientes sobre o processo. Quem procurar o atendimento do médico terá de assinar um termo de conhecimento sobre o caso.





Cinco pessoas foram acusadas de terem envolvimento na morte de Perry: os dois médicos, o assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa; Jasveen Sangha, conhecida como "a Rainha da Cetamina"; e Eric Fleming, amigo do artista, que também traficava drogas.





Matthew Perry foi encontrado morto na banheira de sua casa em Pacific Palisades, em outubro de 2023. A perícia confirmou que o ator se afogou após sofrer uma overdose, gerada pelo alto consumo de cetamina.