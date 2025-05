Milei faz publicidade para criptomoeda e deflagra crise no governo argentino

O anúncio de uma criptomoeda feito pelo presidente da Argentina, Javier Milei, na última sexta-feira (14) virou uma dor de cabeça para o ultraliberal. A forte desvalorização em poucas horas do chamado memecoin resultou na abertura de uma investigação para apurar o movimento classificado pela oposição como "o mais grave ato de corrupção da história argentina".





Javier Milei promoveu criptomoeda que colapsou. O presidente argentino estimulou o investimento no ativo como parte do projeto Viva La Libertad. "O mundo quer investir na Argentina, $Libra", escreveu com o nome e o link que levavam à memecoin. A criptomoeda em questão é atrelada a uma tecnologia blockchain, sem lastro em dinheiro real.

Criptomoeda teve valorização expressiva após a publicidade. O valor da memecoin alcançou US$ 4.978 (R$ 28.375, na cotação atual). Com a disparada, os desenvolvedores da moeda virtual passaram a vender seus ativos e estimularam a derrocada da $Libra. "Há muitas pessoas usando essa tecnologia para o mal, com projetos iludindo pessoas que querem ficar ricas do dia para a noite", diz Thiago Barbosa Wanderley, advogado tributarista especializado em criptoativos.





Javier Milei apagou a publicidade após cerca de cinco horas. "Não estava ciente dos detalhes do projeto e depois de tomar conhecimento dele decidi não continuar a divulgá-lo", escreveu o presidente argentino no X, antigo Twitter, após a queda da criptomoeda.

"Mais grave ato de corrupção da história", diz economista argentino. A classificação foi feita por Juan Enrique, diretor da Sigma Global, que avalia o anúncio de Milei como criminoso. "O presidente usa seu cargo para fazer negócios com uma criptomoeda que beneficia alguém que não sabemos quem é", afirmou em publicação nas redes sociais.





Juan Enrique afirma ainda que Milei violou inúmeras leis. O economista destaca que a publicação do presidente representou uma "oferta de mercado" sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários da Argentina. "Ele incitou muitos investidores internacionais a investirem na memecoin", disse Enrique durante participação em um podcast.

Memecoins, como a $Libra, são ativos de elevada oscilação. Wanderley explica que os modelos de ativos têm baixa funcionalidade e alta volatilidade. Ainda assim, ele define como incomum a rápida desvalorização da moeda promovida por Milei. "A memecoin é feita para subir bastante e depois cair, porque, assim como um meme, elas têm a vida curta. Todos começam a trocar o meme e ele cai no esquecimento", afirma.





"As memecoins são moedas de brincadeira, colecionáveis. Quando aumenta muito a demanda, começam a vender. É comum que essas moedas subam e depois a cotação do projeto volte próximo de zero", disse Thiago Barbosa Wanderley.

Idealizadores da criptomoeda são os principais beneficiados. Segundo Wanderley, os proprietários disponibilizam apenas um baixo percentual das moedas virtuais em um momento inicial. Com o aumento da procura, os idealizadores colocam em circulação os ativos remanescentes. Quando a publicação do Milei infla o valor do ativo, eu começo a vender, porque está tudo na minha mão", explica ele.