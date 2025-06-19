Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ORIENTE MÉDIO

Míssil do Irã atinge hospital de Israel, que diz ter atacado reator nuclear

Folhapress
19 jun 2025 às 11:02

Compartilhar notícia

Reuters/Folhapress
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mísseis iranianos atingiram nesta quinta-feira (19) o principal hospital do sul de Israel e outros pontos no país, incluindo a capital Tel Aviv, deixando ao menos 47 feridos. A ofensiva acontece após o governo de Benjamin Netanyahu anunciar que atingiu instalações nucleares no país persa.


Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que o hospital Soroka, na cidade de Bershebá, sofreu ataque direto. Segundo o serviço de resgate, 47 pessoas ficaram feridas: três tiveram ferimentos graves; duas, moderados, e as demais foram atingidas por estilhaços. Outras 18 pessoas foram feridas ao procurarem abrigo.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Premiê israelense, Benjamin Netanyahu disse que haverá retaliação. "Cobraremos o preço integral dos tiranos de Teerã", escreveu ele nas redes sociais.


Irã diz ter mirado centro de inteligência israelense "perto de um hospital". "Nessa operação, o centro de comando e inteligência do governo israelense foi o alvo de um ataque preciso perto de um hospital", disse a Guarda Revolucionária iraniana à agência de notícias estatal Irna.

Publicidade


Durante a noite, Israel disse ter atingido um reator nuclear no Irã - que estava inativo, segundo os israelenses. O país fez ataques mirando instalações nucleares nas cidades de Natanz e Arak. Em comunicado, o exército israelense afirmou que o reator nuclear de Arak era "componente chave na produção de plutônio", que poderia ser usado para construção de armas nucleares. Reator já havia sido modificado para evitar o uso em 2015, quando houve o acordo nuclear com os Estados Unidos.


O Irã disse que dois projéteis atingiram uma área próxima à instalação, que já havia sido evacuada. Não há relatos de ameaça de radiação.

Publicidade

248 morreram até o momento, segundo informações oficiais dos dois países. No domingo, o Irã disse que os ataques israelenses mataram 224 pessoas, incluindo militares, cientistas nucleares e civis. Já Israel disse, na segunda, que ao menos 24 pessoas morreram no país. Ambos os países não atualizaram os números desde então.


Publicidade

Irã está offline há 12 horas, segundo o órgão de monitoramento Netblocks. Desde a semana passada, o país está impondo restrições à rede de internet devido ao "uso indevido da rede de comunicação do país para fins militares" por Israel. A mídia iraniana diz que Israel teria hackeado brevemente a a transmissão da televisão estatal, exibindo imagens de protestos de mulheres e convocando a população para sair às ruas.


Israel bombardeou o Irã na última sexta, dia 13, citando temores de que o país persa esteja desenvolvendo armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica disse na semana passada que Teerã violou a obrigações de não-proliferação nuclear pela primeira vez em 20 anos.

Publicidade


O Irã nega que esteja buscando armas nucleares e afirma que seu programa tem fins pacíficos. Os governos da Alemanha, França e Grã-Bretanha planejam negociar com o Irã amanhã em Genebra, na Suíça, para pedir que o país volte à mesa de negociações, disse uma fonte diplomática alemã à agência de notícias Reuters.


Israel, que não é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação, é o único país do Oriente Médio que se acredita possuir armas nucleares. Israel não nega.

Publicidade


Nos últimos meses, país também lançou ataques contra o Líbano, Síria, Iêmen e a Faixa de Gaza. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, o governo de Netanyahu é alvo de pressão interna e externa pelas guerras, e os ataques recentes ao Irã são vistos como "oportunidade" de melhorar a própria imagem e "tirar o foco de Gaza".


A escalada no conflito entre as duas potências regionais aumentou os temores de que ele envolva potências mundiais e desestabilize ainda mais o Oriente Médio.


Em declarações à imprensa na quarta-feira, o presidente americano Donald Trump recusou-se a dizer se havia tomado alguma decisão sobre se iria se juntar à ofensiva aérea de Israel. "Posso fazer isso. Posso não fazer isso. Quero dizer, ninguém sabe o que vou fazer", disse.


O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, por sua vez, rejeitou o apelo por rendição em um discurso gravado transmitido pela televisão, na sua primeira aparição desde sexta-feira passada. "Qualquer intervenção militar dos EUA será, sem dúvida, acompanhada por danos irreparáveis", disse. "A nação iraniana não se renderá.".

Logo Bonde
Foto de Perfil de Folhapress /

Por Folhapress .

Internacional mundo Guerra no Oriente Médio Israel governo do Irã Irã guerra
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas