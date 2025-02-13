No Salão Oval, filho de Elon Musk manda Trump se calar

Em um vídeo que viralizou na quarta-feira (12), no qual o bilionário Elon Musk leva seu filho de 4 anos para uma reunião na Casa Branca e discursa ao lado de Donald Trump, é possível ouvir o menino dizer ao presidente dos Estados Unidos que se cale.





O garoto, chamado X Æ A-Xii, se aproxima de Trump, sentado em sua cadeira no Salão Oval, enquanto seu pai fala ao lado, em pé. A criança diz: "Você precisa ir embora", ao que o presidente vira o rosto para o lado oposto, como se o esnobasse. O menino insiste. "Eu quero que você se cale."





Em um dado momento, o garoto cutuca o nariz. Ele também se sentiu à vontade o suficiente para se sentar no chão e se apoiar na mesa do presidente.





Nascido em maio de 2020, X Æ A-Xii é fruto do antigo relacionamento do dono da rede social X com a cantora pop Grimes.





Em outubro de 2023, Musk e Grimes começaram uma briga judicial pela guarda de X. O bilionário costuma levá-lo para reuniões com cientistas, executivos e chefes de Estado. A cantora chegou a acusar o ex de não deixá-la ver o filho, mas apagou a publicação em uma rede social.





A criança, nascida em 2020, tem dois irmãos, filhos de Musk e Grimes: a menina Exa Dark Sideræl, que nasceu em 2021, e Techno Mechanicus, de 2022.





Além dos três, Musk tem mais nove filhos. Do seu relacionamento com a escritora Justine Wilson, são seis: Nevada Alexander, nascida em 2002 (ela morreu com 10 semanas), os gêmeos Griffin e Vivian (2004) e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian (2006).





Em 2021, Musk teve também os gêmeos Strider e Azure, com Shivon Zilis, executiva de uma de suas empresas. Em junho de 2024, nasceu seu 12º filho, também com Zilis, mas seu nome não foi divulgado.

Ele está construindo um grande complexo de casas no Texas para abrigar todos os filhos e suas respectivas mães.



