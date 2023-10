Nobel de Física premia três por pesquisas sobre elétrons

Nobel de Medicina premia estudo sobre vacinas de mRNA de Covid-19

A cientista húngara Katalin Karikó, 68, e o norte-americano Drew Weissman, 64, são os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por pesquisas que lançaram as bases para as vacinas de mRNA (RNA mensageiro) contra a Covid-19.