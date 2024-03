Nova espécie de lesma marinha é descoberta nas águas do Reino Unido

Uma nova espécie de lesma marinha foi descoberta no sudoeste da Inglaterra e capturada para estudos por um navio de pesquisa.



A criatura pertence a um grupo encontrado em águas mais quentes, que pode estar migrando para o norte devido às mudanças climáticas. Ela foi batizada de Pleurobranchaea britannica. Com as temperaturas dos oceanos em níveis recordes, há preocupação com o impacto na vida marinha.





A nova espécie apresenta guelras emplumadas distintas, em um lado do corpo, e não possui esporão na cauda, como outras espécies. Seu corpo é oval, com manto rugoso, formando polígonos irregulares delimitados por sulcos rasos.





Sua cor de base é translúcida, com uma minúscula pigmentação creme a ocre. Manchas brancas opacas podem aparecer espalhadas irregularmente por todo o manto.





Ross Bullimore, do Cefas (Centro de Ciência do Meio Ambiente, Alimentação e Aquicultura) do Reino Unido, fez a descoberta. Cerca de 100 lesmas marinhas diferentes são encontradas nos mares da Grã-Bretanha e da Irlanda, mas ele soube imediatamente que se tratava de algo especial. "Foi como se uma lâmpada se apagasse", disse ele.