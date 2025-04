O que é o equinócio de outono? Entenda como funciona o fenômeno

O Outono começou nesta quinta-feira (20) às 6h01 e marca o início de um fenômeno astronômico: o equinócio de outono. A estação se prolonga até às 23h42 do dia 20 de junho, no horário de Brasília.





O equinócio é um fenômeno astronômico que ocorre duas vezes ao ano, no início do outono e da primavera, inaugurando as estações mais amenas do ano. Ele marca o início oficial do outono nos países que estão abaixo do Equador, enquanto o hemisfério norte recebe a primavera.





Nestes momentos, a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração. Como a Terra demora 24 horas para completar uma rotação, ambos irão durar 12 horas.





Desde o solstício de verão em 21 de dezembro de 2024, a duração dos períodos de Sol vai diminuindo pouco a pouco, até chegar o momento em que a parte escura e clara do dia tenha o mesmo tempo - nesta quinta. Depois, diminui ainda mais até chegar no solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E aí passa a aumentar, até se igualar novamente no equinócio de primavera. E assim por diante.





O eixo de rotação da Terra não está a 90º ou perpendicular ao plano de sua órbita. Ele é inclinado 23,5º em relação a uma reta perpendicular ao plano orbital. E é isso que dá origem às estações do ano.





Se o eixo estivesse a 90°, o nascer e o pôr do Sol aconteceriam na mesma hora todos os dias e não teríamos variações de clima. Quando é verão em um dos dois hemisférios, significa que ele está próximo do Sol, ampliando as temperaturas.





Enquanto isso, no outro hemisfério os raios solares incidem menos, deixando os dias mais frios. No equinócio, a inclinação dos raios solares (praticamente paralelos entre si) que atinge cada hemisfério do planeta é equivalente. O nome equinócio.