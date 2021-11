OMS aponta que Europa está novamente no 'epicentro' da pandemia

A OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu um alerta nesta quinta-feira (4) que a Europa está novamente no "epicentro" da pandemia do novo coronavírus e apontou que a atual taxa de novas infecções traz "sérias preocupações".

Hans Kluge, diretor da OMS para a Europa, comentou em uma entrevista coletiva virtual que o novo coronavírus ainda pode causar mais meio milhão de mortes no região até fevereiro, caso o ritmo de infecções seguir crescendo.

"Estamos, novamente no epicentro. O atual índice de casos nos 53 países da região europeia suscita sérias preocupações. Se mantivermos esse ritmo, poderemos ter mais meio milhão de mortes por Covid-19 até fevereiro", alertou Kluge.





De acordo com a OMS, a Europa teve um aumento de 6% na quantidade de novos casos da doença na semana passada em comparação com a anterior. No mesmo período, o número de óbitos cresceu 12%.

Além da OMS, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também mostrou preocupação com a situação epidemiológica do novo coronavírus no continente.





"A situação epidemiológica da Covid-19 na Europa é muito preocupante. É de extrema importância que todos sejam vacinados, porque ninguém está protegido enquanto se protegerem. Os cuidados contra a doença devem ser seguidos com atenção", informou a EMA.