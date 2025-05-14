Papa Leão 14 entende e fala português, mas prefere se comunicar em espanhol com brasileiros

Quando ainda era o cardeal Robert Prevost, Leão 14 esteve no Brasil por ao menos quatro vezes. Nestas ocasiões, interagiu em português? E quando encontra brasileiros? Segundo religiosos ouvidos pela reportagem que estiveram com ele, o papa entende bem e fala um pouco de português, mas preferia se comunicar em espanhol, língua na qual tem mais fluência após viver por duas décadas no Peru.





O professor e padre Anderson Antonio Pedroso, reitor da PUC-Rio, afirmou ter falado com o então cardeal em espanhol e italiano quando o encontrou em 18 de abril, três dias antes da morte do papa Francisco. O reitor disse que nunca conversou em português com Prevost, já que "o espanhol é uma língua mais afetiva por causa de seus anos no Peru".





Pedroso, aliás, foi um dos poucos que previram a escolha de Prevost como novo líder da Igreja Católica, semanas antes do início do conclave.

Nesta segunda-feira (12), Leão 14 respondeu a um pedido de bênção feito em português por Miguel Vidigal, como mostra vídeo divulgado pelo canal Brasil Paralelo na plataforma X. No registro, Vidigal pede: "Pela Brasil Paralelo, pela União dos Juristas Católicos do Brasil e pelas famílias brasileiras". Após ouvir a fala, o pontífice responde, em português, "parabéns", antes de seguir cumprimentando os demais presentes.





Em audiência privada com o papa também na segunda, dom Orani Tempesta, um dos sete cardeais brasileiros que estiveram no conclave, disse que eles inicialmente falaram em português, mas depois seguiram a conversa de 15 minutos em italiano.

Em 2024, o então cardeal Prevost gravou uma mensagem aos agostinianos brasileiros, mas optou por falar em espanhol.





O frei brasileiro Maurício José Manosso Rocha já encontrou Prevost em São Paulo e em Curitiba e também enquanto estava na Espanha. Frei Rocha contou que nas primeiras visitas era estudante e não sabia espanhol. "Falávamos com ele em português e ele entendia e respondia em espanhol, chegando inclusive a arriscar algumas palavras em português", afirmou. "Ele é um apaixonado pela América."





Secretário-geral da Organização dos Agostinianos da América Latina e Caribe, o frei Márcio Negreiros afirmou que esteve em várias ocasiões com o Prevost. A última foi em 2023 em Roma, quando o agora papa foi nomeado cardeal. Segundo Negreiros, o diálogo com Prevost "era sempre em espanhol", mas o papa "tem fluência e sabe falar português". "Ele pode confundir ou misturar uma ou outra expressão, pela proximidade com o espanhol, mas se comunica bem em português."





