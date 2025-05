Papa responde ao tratamento, mas segue em risco, diz Vaticano

O papa Francisco responde bem aos tratamentos, mas ainda não está fora de perigo, segundo boletim médico divulgado neste sábado (22).





Papa segue acamado. Mesmo com problemas respiratórios, ele respira sem ajuda de aparelhos, segundo Sergio Alfieri, médico do hospital Gemelli, em Roma.

Não corre 'risco de morte'. Apesar de ainda estar com um quadro de saúde delicado, os médicos afirmaram que morte não é uma preocupação no momento. "Se me perguntarem agora se sua vida está em perigo, a resposta é não. Mas a realidade é que ele é o papa, mas também é um homem", explicaram os médicos.





Médicos temem sepse. A maior preocupação nesse momento, conforme o quadro médico, é que a infecção por bactérias ou vírus entre na corrente sanguínea do pontífice, o que o coloca em risco de sepse.





Francisco mantém o bom humor. Mesmo internado há quase 10 dias, os médicos garantem que a cabeça do papa tem 60 anos - ao contrário de seu corpo, que tem quase 90. E que apesar das adversidades, ele segue alegre e fazendo piadas.