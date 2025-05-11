Papa virá ao Brasil 'com certeza', mas talvez não a tempo da COP30, diz arcebispo de Manaus

O arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, disse que convidou o papa Leão 14, para visitar o Brasil, em entrevista à CNN. Steiner foi um dos 133 cardeais que participaram do conclave que elegeu o americano Robert Prevost para o cargo mais alto do Vaticano.





O clérigo brasileiro diz não ter certeza se o papa conseguiria vir à COP30 (30ª conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima), em Belém, em novembro deste ano, "por estar muito em cima", mas acrescentou que o pontífice virá com certeza ao país, que tem a maior população católica do mundo.





A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, disse que espera contar com a presença do pontífice no encontro.

A escolha de Prevost como novo papa foi celebrada por ambientalistas. O recém-eleito Leão 14 já fez manifestações públicas pela preservação do meio ambiente, além de ter defendido iniciativas de sustentabilidade implementadas por seu antecessor, Francisco, que tinha a questão ambiental como um dos temas centrais de seu papado.





Prevost, antes de se tornar o papa Leão 14, estava com passagens compradas para vir para o Brasil, onde seria o pregador do retiro da Assembleia-Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que ocorreria entre 30 de abril e 9 de maio. O evento anual, que acontece em Aparecida (SP), foi suspenso após a morte do papa Francisco, em 21 de abril.

O papa Leão 14 já esteve em solo brasileiro em ao menos quatro ocasiões. No ano de 2004, ele visitou o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que celebrava 70 anos. O papa aparece sentado no teatro do colégio em fotos recuperadas. Ele também esteve em Campinas, no interior de São Paulo, em 2008.





Em julho de 2013, o americano passou por São Paulo em uma visita ao Colégio Agostiniano Mendel, onde participou da programação oficial da Pré-Jornada Mundial da Juventude, quando Francisco visitou o Brasil pela primeira vez como papa.





