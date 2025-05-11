Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Defensor do meio ambiente

Papa virá ao Brasil 'com certeza', mas talvez não a tempo da COP30, diz arcebispo de Manaus

Folhapress
11 mai 2025 às 10:35

Compartilhar notícia

Pascom Paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima/Arquivo
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, disse que convidou o papa Leão 14, para visitar o Brasil, em entrevista à CNN. Steiner foi um dos 133 cardeais que participaram do conclave que elegeu o americano Robert Prevost para o cargo mais alto do Vaticano.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O clérigo brasileiro diz não ter certeza se o papa conseguiria vir à COP30 (30ª conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima), em Belém, em novembro deste ano, "por estar muito em cima", mas acrescentou que o pontífice virá com certeza ao país, que tem a maior população católica do mundo.


A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, disse que espera contar com a presença do pontífice no encontro.

Publicidade

A escolha de Prevost como novo papa foi celebrada por ambientalistas. O recém-eleito Leão 14 já fez manifestações públicas pela preservação do meio ambiente, além de ter defendido iniciativas de sustentabilidade implementadas por seu antecessor, Francisco, que tinha a questão ambiental como um dos temas centrais de seu papado.


Prevost, antes de se tornar o papa Leão 14, estava com passagens compradas para vir para o Brasil, onde seria o pregador do retiro da Assembleia-Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que ocorreria entre 30 de abril e 9 de maio. O evento anual, que acontece em Aparecida (SP), foi suspenso após a morte do papa Francisco, em 21 de abril.

Publicidade


O papa Leão 14 já esteve em solo brasileiro em ao menos quatro ocasiões. No ano de 2004, ele visitou o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que celebrava 70 anos. O papa aparece sentado no teatro do colégio em fotos recuperadas. Ele também esteve em Campinas, no interior de São Paulo, em 2008.


Em julho de 2013, o americano passou por São Paulo em uma visita ao Colégio Agostiniano Mendel, onde participou da programação oficial da Pré-Jornada Mundial da Juventude, quando Francisco visitou o Brasil pela primeira vez como papa.


Leia também:

Imagem
Sai um papa jesuíta, entra um agostiniano: entenda qual é a diferença?
O papa Leão 14, eleito nesta quinta-feira (8) para comandar a Igreja Católica, pertence à Ordem Agostiniana, enquanto seu antecessor Francisco era da Ordem Jesuíta.
Novo Papa Papa Leão XIV Brasil COP30
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas