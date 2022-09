Piloto de avião acidentado vira herói nacional

O piloto do vôo da US Airways que fez um pouso forçado, nesta quinta-feira, nas geladas águas do rio Hudson de Nova York, foi celebrado como um herói, depois da confirmação de que todos os 155 ocupantes da aeronave sobreviveram.

Os jornais locais identificaram o comandante desse vôo como o ex-piloto de caças da Força Aérea americana Chesley Sullenberger III, que já foi apelidado pelo "New York Daily News" como "O herói do Hudson".

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, saudou com entusiasmo o heroísmo e o profissionalismo do piloto do Airbus 320 da companhia aérea US Airways, que se preocupou até o fim com que todas as pessoas deixassem o avião a salvo.





O aparelho faria um vôo entre o aeroporto La Guardia, de Nova York, e Charlotte. Pouco depois da decolagem, o piloto advertiu os passageiros para que "se preparassem para um impacto", relataram testemunhas, acrescentando que o avião caiu nas águas do Hudson, em um dos dias mais frios do inverno nos EUA, com temperaturas até seis graus negativos.

Ao que parece, a causa do acidente foi o impacto de um, ou vários pássaros, anunciou a porta-voz da Autoridade Federal de Aviação (FAA), Laura Brown, acrescentando que ainda se desconhece a razão exata do acidente.





Todos os ocupantes foram evacuados e resgatados pelas embarcações que transitam pelo Hudson.

"O piloto fez um trabalho estupendo", disse Bloomberg.

"Diríamos que o piloto fez um trabalho magistral, ao arremeter no rio e, depois, assegurar-se de que todo o mundo saísse".

"Tive uma longa conversa com o piloto. Caminhou pelo avião duas vezes depois que todos os passageiros estavam fora e tentou verificar se não havia mais ninguém a bordo e garantir, para nós (as autoridades), que não havia mais ninguém lá dentro", insistiu o prefeito de Nova York.





Bloomberg disse que o piloto será interrogado pelo Bureau Americano de Segurança do Transporte (NTSB).

"A primeira coisa e o mais importante é que o piloto fez um trabalho fantástico, e que os 155 ocupantes, entre eles a tripulação e um bebê, saíram sãos e salvos", destacou Bloomberg.





"De imediato, o capitão nos disse 'abracem-se, e se abracem muito forte'", contou o passageiro Jeff Kolodjay à rede CNN.

"Ele fez um trabalho surpreendente", elogiou.





Outro passageiro, Fred Beretta, comentou: "Já fiz muitas viagens de avião, e essa foi uma aterrissagem fenomenal".

Ao ser consultado sobre se tinha uma mensagem para o piloto e o co-piloto, Baretta resumiu: "Obrigado, obrigado, obrigado. Espero que alguém lhe dê um grande prêmio por isso".





Os passageiros não poderiam estar em melhores mãos: Sullenberger conta com uma consultoria de segurança de transporte, após 19.000 horas de vôo em seus 40 anos como piloto - revela sua biografia, disponível em sua página na Internet.

Além de ter sido piloto de caças, foi instrutor e encarregado de segurança da Associação de Pilotos de Companhias Aéreas, além de ter participado de várias comissões de investigação de acidentes do NTSB.