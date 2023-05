Pioneiro de IA pede demissão do Google para falar abertamente sobre a tecnologia

O britânico Geoffrey Hinton, considerado o pioneiro da inteligência artificial, deixou seu cargo no Google com o objetivo de conseguir falar livremente sobre os riscos da tecnologia. O cientista de 75 anos trabalhou na gigante norte-americana por cerca de uma década, mas se demitiu pelas preocupações sobre o avanço da IA.





"No momento, eles não são mais espertos do que nós, até onde eu Sei, mas acho que podem ser em breve. Em termos de raciocínio, não é tão bom, mas já está fazendo raciocínios simples. Levando em conta o ritmo do progresso, esperamos que as coisas melhorem rapidamente”, afirmou o britânico em entrevista à BBC.





Paolo Gentiloni, comissário da União Europeia para a Economia, comentou que a demissão de Hinton "relançou a discussão" sobre a inteligência artificial. "Existe um grande potencial, por exemplo, para a saúde, mas também possui seus riscos. À Europa segue trabalhando para colocar em prática regras mais efetivas”, explicou o italiano.