Polícia de Las Vegas diz que não prenderá imigrante ilegal nos Estados Unidos

A Polícia de Las Vegas anunciou, na noite desta terça-feira (21), que não prenderá qualquer pessoa apenas por ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Essa é uma resposta às novas políticas migratórias adotadas por Donald Trump.





"Os policiais não irão parar, questionar, deter, prender ou aplicar uma retenção de imigração em nenhum indivíduo sob a justificativa de que são imigrantes sem documentação", diz o comunicado que afirma a não participação da corporação em ações para identificar pessoas sem autorização no país, apesar de ter essa autoridade.





Questões relacionadas com a imigração ilegal serão encaminhadas ao serviço de imigração e alfândega do país. O anúncio ainda reafirma que a polícia continuará colaborando com as autoridades federais contra o crime organizado e o terrorismo.





O órgão seguirá prendendo estrangeiros envolvidos em crimes violentos. Nessas situações, as autoridades federais serão informadas, mas, segundo o anúncio da LVMPD (sigla em inglês para Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas), não em ações específicas de fiscalização das leis migratórias.





Nos primeiros dias de governo, Trump implementou medidas para restringir a entrada de imigrantes. As ações também incluíram o relaxamento das políticas que limitavam a detenção de estrangeiros vivendo ilegalmente nos EUA.





NOTIFICAÇÕES DE IMIGRAÇÃO E ALFÂNDEGA DOS EUA (ICE)





É política deste departamento reconhecer a dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou status de imigração. O LVMPD se esforça para servir e proteger a comunidade com o mais alto respeito pela segurança pública e profissionalismo. O LVMPD está comprometido com o policiamento voltado para a comunidade como uma estratégia que se concentra no desenvolvimento de relacionamentos com membros da comunidade, independentemente do status de imigração de um suspeito ou vítima.





Embora os policiais de Nevada tenham autoridade para auxiliar na aplicação das leis federais, os policiais do LVMPD não aplicarão violações de imigração. Os policiais não pararão e questionarão, deterão, prenderão ou colocarão uma retenção de imigração em nenhum indivíduo sob a alegação de que são imigrantes indocumentados. No entanto, o LVMPD compartilhará inteligência criminal sobre crime organizado transnacional e terrorismo internacional com todas e quaisquer agências de aplicação da lei, incluindo o ICE. Os cidadãos que relatarem suspeitas de imigrantes indocumentados serão encaminhados ao escritório local do ICE.





Quando um indivíduo nascido no exterior é preso e acusado de um crime violento, violência doméstica e/ou dirigir sob influência de álcool (DUI), a DSD (Divisão de Serviços de Detenção) notificará o ICE no momento da reserva e da liberação. Essas acusações têm o maior impacto na segurança pública. O LVMPD não atrasará a liberação de um detento para o ICE. No entanto, o LVMPD honrará os mandados judiciais federais de prisão do ICE. Se o ICE não estiver presente no momento da liberação do detento e não houver mandado judicial, o DSD liberará o detento", diz o comunicado da polícia de Las vegas em tradução livre.





TRUMP AUTORIZA PRISÃO DE IMIGRANTES ILEGAIS EM ESCOLAS E IGREJAS





Trump anunciou que as autoridades dos EUA estão autorizadas a prender imigrantes ilegais mesmo em locais considerados sensíveis, como escolas e templos religiosos.





A política do governo Joe Biden foi revogada pelo secretário interino de Segurança Interna, Benjamine Huffman, segundo a CBS News. A medida impedia a prisão em locais como escolas, templos religiosos, hospitais e outras unidades de saúde.





Huffman falou em "bom senso". "[O governo Trump] não amarrará as mãos de nossos corajosos agentes da lei e, em vez disso, confia que eles usarão o bom senso".





O comunicado do Departamento de Segurança Interna diz que a medida tem como foco os "estrangeiros criminosos". "Incluindo assassinos e estupradores, que entraram ilegalmente em nosso país", disse o órgão. "Os criminosos não poderão mais se esconder nas escolas e igrejas dos EUA para evitar a prisão", acrescenta o comunicado.





DEPORTAÇÃO DE 'MILHÕES E MILHÕES'





No discurso de posse, na segunda-feira, Trump anunciou que declararia uma "emergência de segurança nacional". Isso permitirá enviar tropas para a fronteira com o México e usar amplos recursos financeiros. Segundo ele, "milhões e milhões" de imigrantes serão enviados para fora do país. "Vamos mandar tropas para acabar com a invasão", prometeu.





O republicano também anunciou que cartéis de drogas serão designados como grupos terroristas. O objetivo é ampliar as possibilidades de atuação das forças armadas contra esses grupos.