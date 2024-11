Por que visitantes fazem fila para ver 'flor-cadáver' na Austrália

Moradores de Geelong, na Austrália, se preparam para ver -e sentir- o desabrochar de um exemplar da planta conhecida como "flor-cadáver", que exala cheiro de carne em decomposição quando se abre.

Visitantes fazem fila para ver planta. O Jardim Botânico de Geelong anunciou que vai se manter aberto até às 19h da noite desta terça-feira (12), quando é esperado que a planta se feche novamente. Além de raro, o desabrochar da flor-cadáver dura entre 24 e 48 horas. O jardim avisou que visitantes devem se preparar para enfrentar "longos tempos de espera".

Planta já começou floração. O último anúncio do jardim botânico informa que "a planta cadáver está em plena floração e também começou cheirar mal, o que faz parte de seu famoso processo de polinização". Visitantes teriam descrito o odor como o de uma "lagoa fedorenta" ou "rato morto".

Cheiro de cadáver serve para atrair insetos. O odor emitido pela planta-cadáver atrai besouros necrófagos e mosquitos, que se aproximam para depositar ovos e acabam carregando pólen da parte masculina à parte feminina da planta.

Planta vive quarenta anos, mas floresce apenas entre duas e três vezes. "Testemunhar uma flor-cadáver em plena floração é uma oportunidade excepcional, pois ela só floresce de forma imprevisível, geralmente apenas uma vez a cada dez anos", publicou o Jardim Botânico de Geelong. A planta rara é originária das florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia, chega a três metros de altura e pode pesar até 45 kg.

