Primeira-dama da Ucrânia posta fotos de crianças supostamente mortas pela Rússia

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, usou sua conta no Instagram para compartilhar fotos que seriam de crianças mortas pelos ataques russos ao país.

Segundo ela, 38 crianças ucranianas já morreram desde o início da guerra, em 24 de fevereiro -a ONU confirmou até o momento a morte de 27 crianças no conflito, mas disse que o número real pode ser maior.

Zelenska afirmou ainda que as vítimas seriam das cidades de Maripol, Okhtirka, Kiev (capital do país) e Nova Kakhovka.

Ela postou imagens de seis crianças e/ou suas famílias, em cinco línguas diferentes: ucraniano, russo, francês, alemão e inglês.





Ao final do texto que acompanha as fotos, ela faz um apelo para que a Otan crie uma zona de exclusão sobre o espaço aéreo ucraniano, demanda cara ao presidente Volodimir Zelenski.