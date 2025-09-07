Pesquisar

Influencer de Deus

Primeiro santo millennial, Carlo Acutis é canonizado pelo Papa Leão XIV

AFP
07 set 2025 às 10:21

Filippo MONTEFORTE / AFP
O Papa Leão XIV proclamou oficialmente na manhã de domingo (7) o adolescente italiano Carlo Acutis o primeiro santo millennial da Igreja Católica, sob aplausos de cerca de 80 mil de fiéis, grande parte jovens, reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.


Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, foi apelidado de "Influenciador de Deus" por seus esforços para espalhar a fé católica de maneira online.


A cerimônia começou com uma saudação de Leão XIV: "Irmãos e irmãs, hoje é uma belíssima festa para toda a Itália, para toda a Igreja e para todo o mundo. E antes de começar, gostaria de saudá-los e dizer uma palavra, porque, se de um lado a celebração é muito solene, de outro é um dia de muita alegria".

Carlo Acutis não foi o único canonizado neste domingo. Pier Giorgio Frassati, nascido em 1901 na Itália e morto por poliomielite aos 24 anos, também foi celebrado santo. No início do século XX, ele foi um influente ativista católico, conhecido por sua vida de profunda fé e caridade.


Neste 7 de setembro, Leão XIV ficou impressionado com a quantidade de jovens na Praça São Pedro. "É realmente uma bênção", afirmou. "Nós nos preparamos para esta celebração com a oração, com o coração aberto desejosos de receber esta graça do Senhor, e sentimos todos no coração a mesma coisa que Pier Giorgio e Carlo viveram: este amor por Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia, mas também nos pobres, nos irmãos e irmãs. Todos vocês, todos nós, somos chamados a ser santos."


A solene celebração eucarística com o rito de canonização teve início com a "Petitio" (Petição), em que o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, acompanhado dos postuladores, pediu ao Santo Padre que inscrevesse os dois beatos no Álbum dos Santos.


Na sequência, o cardeal apresentou brevemente as duas biografias e foi entoada a Ladainha dos Santos. Depois, o pontífice leu a fórmula de canonização, estabelecendo que "em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos". Neste momento, foi oferecido o incenso para a veneração das relíquias.

O Papa convidou a olhar para Pier Giorgio Frassat e Carlo Acutis e discorreu brevemente sobre cada um: "Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais e testemunhou-o com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade. Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada: impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres."


"Carlo, por sua vez, encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antonia – presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele –, depois também na escola, e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial. Assim, cresceu integrando naturalmente nas suas jornadas de criança e adolescente a oração, o desporto, o estudo e a caridade."

Papa Leão XIV reforçou que a vida breve dos dois novos santos católicos são um convite dirigido especialmente aos jovens para não desperdiçar a vida, "mas a orientá-la para cima e a fazer dela uma obra-prima".


"Muitos jovens, ao longo dos séculos, tiveram de enfrentar esta encruzilhada na vida", comentou o pontífice, citando São Francisco de Assis. E como ele, muitos outros. "Às vezes, nós os retratamos como grandes personagens, esquecendo que tudo começou para eles quando, ainda jovens, responderam 'sim' a Deus e se entregaram totalmente a Ele, sem guardar nada para si mesmos."

Carlo Acutis Papa Leão XIV santo Igreja Católica
