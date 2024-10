Primeiro voo com repatriados do Líbano pousa no Brasil

O primeiro avião com brasileiros repatriados do Líbano pousou na manhã deste domingo (6) em São Paulo.

A aeronave KC-30 da FAB (Força Aérea Brasileira) tocou o solo na base aérea de Guarulhos (SP) por volta das 10h30.

No voo, estavam 229 cidadãos brasileiros que optaram por deixar o Líbano devido à escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel.





Assim como ocorreu no primeiro voo de resgate de brasileiros e familiares que deixaram a Faixa de Gaza, em novembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula (PT) da Silva recebeu os passageiros no aeródromo, acompanhado pela primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

O petista votou por volta de 9h30 em São Bernardo do Campo, seu berço político, e então seguiu para o aeroporto em Guarulhos num helicóptero. Chegou à base aérea praticamente no mesmo instante em que o avião dos repatriados pousava.





O grupo desembarcou às 11h. As primeiras pessoas a sair do avião foram três meninas que seguravam uma bandeira do Líbano. Atrás delas, um homem vestido com a camisa do Brasil ergueu as mãos para o céu.

O estudante Karim Halawy, 21, veio logo depois, também com uma blusa da seleção brasileira. Ele tinha acabado de chegar no Líbano quando a capital, Beirute, começou a ser alvejada.





"Eu ia voltar em novembro, mas Israel interrompeu as viagens e eu fiquei preso lá", disse à Folha. "Vi a morte literalmente na minha frente. Ouvi as bombas por perto, coloquei as mãos na cabeça, chorando, esperando que a casa caísse em mim", disse.

O voo, segundo ele, foi difícil, mas bom. "A gente está vivo, graças a Deus. O medo passou, agora já estamos no fácil".





Familiares dos passageiros esperavam na base aérea desde cedo. Um deles, o empresário Hicham Abouhamze, que veio ao aeroporto acompanhado do pai, da esposa e dos dois filhos, afirmou estar feliz por reencontrar os sogros. Eles estavam no Líbano há mais de um ano, visitando filhos e netos, e precisaram sair do lugar onde estavam por causa dos bombardeios.

