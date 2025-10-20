Problema no serviço de nuvem da Amazon interrompe partes da internet do mundo

Vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20) devido a uma interrupção nos Estados Unidos da AWS (Amazon Web Services), a plataforma de nuvem da gigante Amazon.





Da plataforma de reservas de acomodações Airbnb à rede comunitária Reddit, passando por jogos online como Roblox e Brawl Stars, parte da internet global e alguns aplicativos usados por milhões de usuários foram afetados.

No Reino Unido, um porta-voz do banco Lloyds indicou que vários serviços foram impactados por "problemas relacionados à Amazon Web Services".





A Coinbase, uma das maiores plataformas de transações de criptomoedas, também disse à AFP que teve "problemas devido a uma interrupção na AWS".

O programa de inteligência artificial Perplexity "está indisponível no momento", disse Aravind Srinivas, CEO da startup, na rede X. "O problema se deve a uma interrupção na AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", acrescentou.





Segundo o Downdetector, portal onde usuários da internet relatam problemas de conexão, a interrupção também afetou plataformas de vídeo como o Prime Video, de propriedade da Amazon.

A situação pareceu estar restabelecida ao meio-dia, após a AWS indicar em seu site de manutenção que "a maioria das operações de serviços da AWS está funcionando normalmente".





O problema relacionado ao DNS, o sistema de nomes de domínio para sites, "foi totalmente resolvido", explicou o serviço, embora preveja que o sistema sofrerá lentidão até que o incidente esteja completamente solucionado.

Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (nuvem) que fornece às empresas serviços como armazenamento, bancos de dados e inteligência artificial.





A interrupção "destaca os desafios impostos pela dependência" de provedores de serviços estrangeiros, como Amazon, Microsoft e Alphabet (Google), que respondem por uma parcela significativa dos clientes em todo o mundo, de acordo com Junade Ali, especialista em segurança cibernética do IET (Instituto de Engenharia e Tecnologia) do Reino Unido.

O incidente levanta "sérias questões" sobre a conveniência das empresas "terceirizarem toda ou parte de sua infraestrutura essencial para um pequeno grupo de provedores externos a fim de economizar dinheiro", acrescenta o analista financeiro britânico Michael Hewson.