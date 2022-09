Rainha Elizabeth II apresenta ‘estado de saúde preocupante’, anuncia Palácio de Buckingham

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, está sob supervisão, após os médicos atestarem "um quadro de saúde preocupante", de acordo com o comunicado enviado pelo Palácio de Buckingham, nesta quinta-feira (8). Segundo informações do conglomerado de mídias estatal BBC, os integrantes da família real já se dirigem à propriedade em que Elizabeth se encontra, em Balmoral, na Escócia.





O Palácio publicou o seguinte comunicado: "Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica". De acordo com a BBC, a ação não é comum, visto que a saúde da chefe de Estado é considerada sigilosa.

A última aparição da rainha em público foi na terça-feira (6), ainda em Balmoral - onde ela está em férias de verão desde julho -, quando anunciou Liz Truss como a nova primeira-ministra do Reino Unido. A chefe de governo declarou que "o país todo está em profunda preocupação" e que os seus pensamentos e "os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido estão com a rainha e a família neste momento".





A mídia estatal ainda adverte para a disseminação de Fake News nas últimas horas. Surgiu na internet a possibilidade de Elizabeth ter sofrido uma queda. Outros defendem que a monarca já esteja morta e que a viagem de última hora de familiares próximos seja a comprovação. O Palácio de Buckingham, no entanto, não confirma essas narrativas.







*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.