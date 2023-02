Roda-gigante quebra e deixa público pendurado de ponta-cabeça na Índia

Os visitantes de um parque de diversão levaram um susto quando a cabine da roda-gigante quebrou, deixando-os de cabeça para baixo e pendurados no brinquedo. De acordo com o Mirror, o incidente aconteceu na noite desta segunda-feira (6), em Rajmahal, na Índia.





O brinquedo para de funcionar e um grupo de pessoas corre até o local para tentar ajudar as vítimas a sair da cabine em segurança. Um dos homens pendurados tenta pular para a cabine de baixo, mas é impedido quando a estrutura balança abruptamente e ele quase despenca.





Conforme a roda-gigante se movimenta lentamente, as vítimas conseguem se aproximar do chão e são rapidamente resgatadas por outras pessoas.





As outras cabines da roda-gigante não apresentaram o mesmo problema. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros ou se sofreram ferimentos.





As autoridades locais informaram que estão investigando o incidente, mas ainda não informaram as causas do defeito no brinquedo. Os responsáveis pelo parque de diversões também não se manifestaram após a confusão.