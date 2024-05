RS tem 8 dos 10 municípios com maior volume de chuvas no mundo em 24 horas

Oito municípios do Rio Grande do Sul estão entre as 10 com mais volume de chuvas no mundo nas últimas 24 horas, registrou o Ogimet.



Soledade, Ibiruba, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago e Santa Maria são as oito localidades do Rio Grande do Sul com destaque de precipitação. O ranking mundial é feito pelo Ogimet, serviço de informação sobre condições meteorológicas, e foi divulgado nesta quinta-feira (2).

A lista é liderada por Fahud, no Omã, com 666,6 mm de chuva. Outro local fora do Brasil também foi listado, a ilha Kosrae, na Micronésia, em nona colocação. O Ogimet calcula índices de precipitação em 6385 estações pelo mundo.



Soledade está em segundo lugar, com 245 mm. Santa Maria aparece em 10º, com 137 mm. Os temporais devem continuar nos próximos dias e outros cidades do estado podem superar os 200 mm, prevê Inmet (Instituto Nacional de Meteologia).

