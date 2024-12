Rupert Grint, de Harry Potter, deve pagar R$ 14 milhões em batalha judicial

Rupert Grint, ator conhecido por interpretar Rony Weasley, em Harry Potter, foi condenado a pagar R$ 14 milhões (1,8 milhão de libras) em impostos.





O processo, iniciado em 2019, diz respeito à taxa tributária declarada como "ativos de capital" pelo ator entre 2011 a 2012, que seria menor de 10%. No entanto, a receita alegou que a quantia deveria ser registrada como renda, sujeita a uma alíquota de até 52%.





Agora, Grint deverá pagar 1,8 milhão de libras para as autoridades fiscais britânicas. O ator, que arrecadou cerca de R$ 34 milhões com direitos autorais de Harry Potter, tentou recorrer, mas seu pedido foi negado pela juíza Harriet Morgan.





O caso iniciou quando as autoridades fiscais britânicas revisaram as declarações de imposto de Grint no ano fiscal de 2012. Na ocasião, o ator recebeu 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 34 milhões) de uma empresa que gerenciava seus negócios. A quantia foi declarada como ativo de capital.





Para o fisco, no entanto, o montante correspondia a rendimentos derivados diretamente de seu trabalho nos filmes de "Harry Potter. Os advogados de Grint justificaram afirmando que a tributação já havia sido feita de forma adequada, mas os argumentos não foram suficientes para reverter a decisão.