Rússia adiciona novas explicações para a letra 'Z' usada na invasão

Dois dias depois de dar explicações elaboradas para o uso das letras "Z" e "V" em veículos militares usados na invasão da Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia postou duas versões ocidentais para a primeira: DesmilitariZação e DesnaZificação, dois dos motes de Vladimir Putin em sua campanha.

As explicações anteriores envolviam frases inteiras em russo, como Pela vitória. Seja como for, o uso de uma letra que nem existe no cirílico, o Z, não deixa de ser curiosa. A pasta postou as versões em inglês na sua conta no Instagram.