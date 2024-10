Sean 'Diddy' Combs é alvo de 120 novas acusações de abuso sexual

Nesta terça-feira (01), o advogado Tony Buzbee revelou que 120 novos casos de abuso sexual devem ser abertos contra o magnata da música Sean " Diddy " Combs, nas próximas semanas. O rapper está preso em Nova York desde 16 de setembro.



"Nós iremos expor os facilitadores que permitiram essa conduta a portas fechadas. Nós iremos investigar esse assunto não importa quem as evidências impliquem", disse Buzbee, em uma coletiva de imprensa online. "O maior segredo da indústria do entretenimento, que, na verdade, não era segredo nenhum, enfim foi revelado ao mundo. O muro do silêncio agora foi quebrado."



Alvo de diversos processos envolvendo suspeitas de agressão e tráfico sexual, o músico foi preso após meses de investigação. Ele se declarou inocente das acusações e entrou com um pedido de liberação, para que aguarde em liberdade pelo seu julgamento, no dia 17 de setembro. O pedido foi negado pois o rapper representaria uma ameaça à segurança de testemunhas.



"Diddy" então entrou com uma nova apelação, que ainda não teve resposta. O recurso foi registrada na última segunda-feira (30). O artista está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York.