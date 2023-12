Telescópio da Itália captura imagem da 'Nebulosa da Galinha Corredora'

Uma nova imagem capturada por meio de um telescópio do Observatório Europeu do Sul (ESO) mostra a "Nebulosa da Galinha Corredora", localizada na constelação de Centauro, que fica a cerca de 6,5 mil anos-luz da Terra.





Para o registro, foi urilizado o telescópio VST, do Inaf (Instituto Nacional de Astrofísica da Itália), instalado em um observatório no deserto do Atacama, no Chile.

A foto final é uma combinação de centenas de imagens, sobrepondo várias delas feitas com diferentes filtros, totalizando 1,5 bilhão de pixels.





As nebulosas são grandes berçários de estrelas, e a 'Galinha Corredora' tem a proporção de 25 Luas cheias no céu.





A estrela mais brilhante, que aparece no centro da imagem, é a Lambda Centauri, visível a olho nu desde a terra e mais próxima que a nebulosa, a 470 anos-luz da Terra.