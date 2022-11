Trump anuncia pré-candidatura à Presidência dos EUA em 2024

(ANSA) O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou que é pré-candidato novamente ao cargo para as eleições de 2024 durante uma coletiva de imprensa em sua mansão em Mar-a-Lago na noite desta terça-feira (15).





"O retorno dos Estados Unidos começa hoje. Vamos fazer a os Estados Unidos serem grandes de novo", disse usando o slogan que utilizou durante suas campanhas anteriores. Além do discurso, os assessores do republicano anunciaram que já depositaram os documentos formais na Comissão Eleitoral Federal.

Durante sua fala na Flórida, Trump ainda atacou Joe Biden - que o derrotou nas urnas em 2020 - e disse que o país está sendo "humilhado" por conta da guerra na Ucrânia. Por sua vez, o democrata rebateu e disse que seu ex-adversário "traiu" a nação.





O anúncio de Trump ocorre em um momento tenso para ele e para a sigla após as eleições legislativas de 8 de novembro. Era esperado que uma "onda vermelha" ocorresse, até por conta da alta inflação no país, mas os resultados se mostraram aquém do previsto.

Os republicanos não vão controlar o Senado e ainda precisam de um assento na Câmara dos Representantes para formar a maioria. Por isso, muitos membros da legenda estão culpando o ex-presidente pelo fraco resultado - incluindo seu ex-vice Mike Pence.





Agora, Trump terá que vencer as prévias do Partido Republicano para conseguir a indicação e disputar a Presidência de fato.





Entre seus principais concorrentes, devem estar o reeleito governador da Flórida, Ron DeSantis, que obteve quase 60% dos votos agora em novembro e tem apoio declarado de vários grandes financiadores da sigla, e o também reeleito líder do Texas, Greg Abbott, que obteve quase 55% dos votos em seu estado. (ANSA).