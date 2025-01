Trump culpa governador da Califórnia por incêndios em Los Angeles

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom -ambos do Partido Democrata-, culpando-os pelos incêndios que devastaram a cidade nos últimos dias.



"Os dois são totalmente incompetentes", disse Trump em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, nesta quinta-feira (9), repetindo comentários que tinha feito nas redes sociais mais cedo.

Ao menos dez pessoas morreram, e mais de 10 mil propriedades foram destruídas pelo fogo, que tomou cerca de 140 km². A área é um pouco maior do que a da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.



Ordens de esvaziamento foram em parte suspensas à 0h, mas milhares de pessoas continuavam fora de casa nesta sexta.

Trump foi especialmente crítico em relação a Newsom, a quem já tinha acusado de má administração do departamento florestal em 2019, em seu primeiro mandato presidencial.



"Uma das melhores e mais belas partes dos EUA está sendo reduzida a cinzas. Gavin Newscum [sic] deveria renunciar. Tudo isso é culpa dele!!!", escreveu, modificando a grafia do sobrenome do governador de modo que ela formou a palavra "scum", escória em português.

O republicano, que toma posse no próximo dia 20, passou a semana criticando as políticas de gestão de água da Califórnia nas redes sociais, em postagens que o governador e outras autoridades disseram ser falsas ou enganosas.



O bilionário Elon Musk, que desde a campanha tornou-se um dos mais influentes conselheiros do empresário, juntou-se ao linchamento virtual. Ecoando as palavras do líder, ele afirmou no X, rede social de que é dono, que Bass era "totalmente incompetente".

Musk e outros aliados de Trump também compartilharam postagens que atribuíam, sem evidências, a destruição de Los Angeles ao foco do Corpo de Bombeiros da cidade em programas de diversidade. A pasta é chefiada desde 2022 por Kristin Crowley, primeira mulher e membro da comunidade LGBTQIA+ a assumir a função. Uma das publicações que viralizaram nesse sentido era um trecho do podcast da Megyn Kelly, ex-apresentadora da Fox News, em que ela dizia que Crowley "priorizou a diversidade em vez da escassez de hidrantes".



Os assessores de Bass não responderam imediatamente um pedido de comentário da agência de notícias Reuters sobre as acusações. Ela já vinha sendo criticada por sua decisão de diminuir as verbas para investimento do Corpo de Bombeiros no ano passado -ela afirmou que a medida não teve impacto no manejo dos incêndios desta semana.

No exterior quando o fogo teve início, ela também foi cobrada por só voltar à cidade no segundo dia das queimadas, quarta-feira (8).



Já o gabinete de Newsom acusou Trump de politizar o desastre. "O governador está centrado em proteger as pessoas, não em fazer política, e se assegurar que os bombeiros têm todos os recursos de que precisam", afirmou em comunicado a diretora de comunicação do escritório do democrata, Izzy Gardon.



O presidente Joe Biden, que no princípio dos incêndios cancelou sua última viagem internacional e declarou estado de emergência na Califórnia, prometeu nesta quinta-feira (9) que o governo federal reembolsará 100% dos custos para remover destroços e materiais tóxicos, manter abrigos temporários e pagar o salário dos socorristas nos próximos 180 dias.



"Eu disse ao governador e às autoridades locais que não economizem esforços para fazer o que for preciso e conter esses incêndios", disse ele, que deixa a Casa Branca na semana que vem. O serviço de meteorologia privado AccuWeather estimou os danos causados pelo fogo em de US$ 135 bilhões a US$ 150 bilhões (cerca de R$ 820 bilhões a R$ 910 bilhões, na cotação atual).