Trump envia submarinos nucleares para Rússia após crítica de Medvedev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (1º) ter ordenado que dois submarinos nucleares fossem posicionados para regiões em direção à Rússia. O anúncio foi feito em resposta às declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. "Eu ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, apenas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso", disse Trump em uma mídia social, ao considerar as manifestações de Medvedev "tolas e inflamatórias".





Trump e Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, trocaram provocações nos últimos dias depois de Trump ter estipulado prazo de 10 dias para a Rússia aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia ou passaria a taxar países que compram petróleo russo, como a Índia.





O governo de Vladimir Putin estabeleceu seus próprios termos para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia, e não sinalizou que irá cumprir o prazo de Trump. Em entrevista, Putin disse, sem citar Trump, que são necessárias novas rodadas de negociação de paz com a Ucrânia para se chegar a um resultado positivo, e que a Rússia aguarda por essas negociações. "Para abordar a questão pacificamente, é necessário conduzir conversas detalhadas. E não em público, mas com calma, no silêncio do processo de negociação", afirmou Putin.

Antes do anúncio sobre o submarinos, Medvedev respondeu a uma publicação de Trump, que rotulou o ex-líder russo de "fracassado". Medvedev alertou Trump para "cuidado com o que diz". Para o ex-presidente russo, a manifestação de Trump provava que "a Rússia está fazendo tudo certo e continuará trilhando seu próprio caminho". "E sobre as 'economias mortas' da Índia e da Rússia e sua 'entrada em território muito perigoso' — bem, que ele se lembre de seus filmes favoritos sobre 'mortos-vivos', bem como de quão perigosa a lendária 'Mão Morta' pode ser", escreveu Medvedev.

Mão Morta refere-se a um sistema de ataque nuclear, montado durante a antiga União Soviética e que ainda estaria em poder da Rússia. O sistema, considerado arma nuclear apocalíptica, é capaz de disparar um arsenal nuclear se o país for atacado e a eliminação da cadeia de comando for eliminada, segundo a agência de notícias Russia Today.

Petróleo





Trump exigiu que a Índia pare de importar petróleo russo, o que pode ameaçar bilhões em receitas russas, levar Moscou a retaliar interrompendo um importante oleoduto liderado pelos EUA e potencialmente levar a uma nova crise de abastecimento global.





A Índia, o terceiro maior importador de petróleo do mundo, tornou-se o maior comprador de petróleo russo desde 2022, adquirindo até 2 milhões de barris por dia de petróleo, o que representa 2% da oferta global. Outros grandes compradores são a China e a Turquia.

Como retaliação, Kremlin pode fechar oleoduto CPC do Cazaquistão, usado pelas grandes petrolíferas norte-americanas Chevron e Exxon.





Trump tem ameaçado impor tarifas de até 100% aos países que compram petróleo russo, a menos que Moscou chegue a um acordo de paz com a Ucrânia até o dia 9 de agosto. De acordo com a agência Reuters, refinarias estatais indianas interromperam as compras de petróleo russo nesta semana diante das ameaças dos Estados Unidos.

* Com informações da Reuters e da Russia Today









