Trump morreu? Internautas levam assunto ao topo do Twitter com teorias da conspiração

O nome de Donald Trump dominou o Twitter (X) nesta sexta-feira (29) após uma onda de boatos sobre a suposta morte do presidente dos Estados Unidos. A hashtag “Trump morreu” rapidamente alcançou o topo dos assuntos mais comentados da rede social e deu combustível para uma série de teorias da conspiração.





Tudo começou com postagens sobre o estado de saúde do político, que apareceu recentemente em público com manchas escuras na pele. Em seguida, compromissos oficiais da próxima semana foram cancelados, o que aumentou ainda mais os rumores. Alguns perfis afirmavam que a Casa Branca estaria “escondendo a verdade” e que a notícia seria revelada apenas em um “momento estratégico”. Outros chegaram a publicar montagens e vídeos editados como se fossem registros do suposto velório do presidente.





A repercussão dividiu opiniões. Enquanto uma parte dos usuários tratava o assunto como piada, criando memes e comparações com casos semelhantes no passado, outra parcela demonstrou preocupação, acreditando que a ausência de Trump em compromissos recentes seria indício de que algo estaria acontecendo.

Até o momento, não há nenhuma confirmação de fontes oficiais sobre o estado de saúde do presidente norte-americano. A Casa Branca não se manifestou sobre os rumores, mas a imprensa internacional publicou fotos e vídeos, neste sábado (30), em que Trump aparece com a neta Kai Trump a caminho do campo de golfe Trump National, na Virgínia (EUA), o que comprovou que tudo não passou de um boato.





