Tumbas de clãs de 3 mil anos são descobertas no centro da China

Um aglomerado de tumbas em grande escala que remonta ao final da Dinastia Shang (1600-1046 a.C.) foi recentemente descoberto na vila de Shaojiapeng, cidade de Anyang, na China. O local é considerado a principal área de convivência de um clã chamado "Ce".

O caractere chinês "Ce" foi encontrado na inscrição do bronze descoberto nas relíquias do cemitério, que indica a identidade do clã.

O sítio arqueológico conta com um total de 18 fundações de edifícios e 24 tumbas. Ainda nele, foram encontrados, durante a escavação que durou quase dois anos, quatro fossos para cavalos e carruagens, junto com relíquias de bronze requintado e jade, além de objetos de pedra, utensílios de osso e mexilhões.





Os trabalhos no local também revelaram que entre os fossos estavam enterrados vários guerreiros e cavalos, assim como seis carruagens, com decorações luxuosas nas relíquias. Alguns cadáveres estavam usando chapéus com cordões de concha, e as testas de alguns cavalos foram decoradas com folheado de ouro e apoio de bronze.





"Isso é muito raro entre as antigas descobertas da região, refletindo o extraordinário status e poder do proprietário da carruagem", disse Kong Deming, diretor do Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia de Anyang, responsável pelas escavações.

Os pesquisadores ainda estão trabalhando para desvendar os mistérios restantes do sítio arqueológico, incluindo a relevância social do clã, sua divisão de trabalho e sua relação com a família real Shang.

As relíquias do local são diversas e relativamente bem preservadas, o que as torna de grande importância para estudos sobre a extensão e o layout das Ruínas Yin, de acordo com Kong.