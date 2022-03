Um milhão de refugiados já deixaram a Ucrânia, diz comissário da ONU

O número de refugiados da Ucrânia já chegou a 1 milhão desde o início do conflito no país, há uma semana, segundo Filippo Grandi, alto-comissário da Acnur, a agência da ONU para refugiados.



"Em apenas sete dias testemunhamos o exôdo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos", escreveu Grandi em seu perfil no Twitter. "Por muitos milhões mais, dentro da Ucrânia, é hora de as armas se silenciarem para que a assistência humanitária que salva vidas possa ser providenciada."



Atualizada todo dia pela manhã desde o dia 24 de fevereiro, a base de dados da Acnur marca, até a noite desta quinta-feira (2), 934.726 refugiados fugindo do país, no que a agência Associated Press chamou de "o êxodo de refugiados mais rápido do século". Só nesta quarta-feira (1º), somaram-se 200 mil novos refugiados.



Desse total, equivalente quase à população inteira de Maceió, meio milhão se deslocou à Polônia, de longe o país que mais acolhe os refugiados do conflito. Hungria vem atrás, com 116 mil, seguida de outros países vizinhos, como Moldova, Eslováquia e Romênia. Há também 47,8 mil que se deslocaram à Rússia.