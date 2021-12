Vaticano diz apoiar vacinação em meio à disparada de casos pela ômicron

A Santa Sé emitiu nesta quarta-feira (22) um comunicado em que reitera a posição pró-vacina do Papa Francisco. A intervenção ocorre num momento em que diversos países voltam a impor restrições com o objetivo de conter a disparada de infecções causadas pela variante ômicron.

"O Santo Papa definiu a vacinação como 'um ato de amor', uma vez que visa a proteção das pessoas contra a covid-19. Além disso, ele reiterou recentemente a necessidade de a comunidade internacional intensificar ainda mais seus esforços de cooperação para que todos tenham acesso rápido às vacinas, não por uma questão de conveniência, mas de justiça ".

A declaração do Vaticano não tocou no debate sobre a vacinação obrigatória. A Itália tem servido de espaço para diversos protestos em resposta à decisão do governo de tornar o passaporte vacinal obrigatório para trabalhadores.





Antes, o Vaticano havia abordado a vacinação em dezembro de 2020, quando a Congregação para a Doutrina da Fé afirmou em sua que "a vacinação não é, via de regra, uma obrigação moral e que, portanto, deve ser voluntário". Hoje, após a publicação de novos documentos da Comissão sobre Covid-19 do Vaticano e da Pontifícia Academia para a Vida o Vaticano disse, em nota, que "parece oportuno afirmar a posição da Santa Sé a favor das vacinas".





A congregação acrescentou que os católicos que, por motivos de consciência, recusam vacinas produzidas com linhagens celulares de fetos abortados, "devem fazer o possível para evitar, por outros meios profiláticos e comportamentos adequados, se tornarem veículos de transmissão do agente infeccioso".

