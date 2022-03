Veterano na profissão, cinegrafista da Fox News é o segundo jornalista americano morto na Ucrânia

Veterano em coberturas em zonas de conflito, Pierre Zakrzewski, cinegrafista americano morto na Ucrânia, é descrito por colegas do canal Fox News como um profissional com espírito positivo, energia ilimitada e faro para a notícia.

Segundo comunicado da TV, ele foi morto depois que seu veículo foi atingido em Horenka, nos arredores de Kiev, na segunda-feira (14). Zakrzewski estava com outro jornalista da emissora, Benjamin Hall, que ficou ferido e está hospitalizado.

No comunicado divulgado após a morte de Zakrzewski, a CEO da Fox News Media, Suzanne Scott, afirmou que ele era um jornalista de "paixão e talento incomparáveis".





"É com grande tristeza e coração pesado que dividimos a notícia nesta manhã sobre o nosso amado cinegrafista", afirmou Scott. "Pierre era um fotógrafo de zonas de guerra que cobriu praticamente todas as reportagens internacionais para a Fox News, do Iraque ao Afeganistão e à Síria", disse ela. "Sua paixão e talento como jornalista são sem igual".





O presidente e editor executivo da Fox News, Jay Wallace, afirmou no mesmo comunicado que sempre tinha "uma sensação extra de segurança ao chegar em uma pauta e vê-lo com a câmera na mão". "O legado de seu espírito positivo, sua energia ilimitada e olho para a história vai continuar", completou.





A emissora enviou condolências à mulher do cinegrafista, Michelle, e ao restante da família. No Twitter, o jornalista da Fox John Roberts disse que trabalhou com Zakrzewski várias vezes ao redor do mundo. "Ele era um tesouro absoluto", escreveu.





Trata-se da terceira morte registrada de um jornalista estrangeiro nesta guerra -o ucraniano Yevhenii Skaum, operador de câmera de uma TV local, também morreu cobrindo o conflito.





Neste domingo (13), o também americano Brent Renaud morreu após ter sido atingido por tiros ao passar por um posto de controle. Duas pessoas que estavam com ele ficaram feridas, entre eles o jornalista Juan Diego Arredondo.