Municípios avaliam impactos de possível suspensão da cobrança do pedágio no PR

Embora a notícia tenha sido alentadora para quem defende a redução das tarifas de pedágio cobradas pelas concessionárias que administram as rodovias no Paraná, a possibilidade de suspensão do pagamento durante quase todo o ano que vem deverá provocar impactos na arrecadação dos municípios com o ISS (Imposto Sobre o Serviço).





Por conta da maneira como o repasse dos 5% sobre o faturamento é feito pelas concessionárias, o que leva em consideração a localização das praças de pedágio, municípios como Jataizinho, Sertanópolis (ambos na Região Metropolitana de Londrina) e Jacarezinho (Norte Pioneiro) seriam impactados consideravelmente.

Por outro lado, as administrações municipais avaliam que a ausência da cobrança ou mesmo a redução das tarifas serão pontos positivos para o faturamento de empresas e indústrias da região, o que também poderá impactar positivamente na arrecadação das prefeituras.



