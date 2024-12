Murilo Benício grava cenas para filme sobre assalto ao Banestado em Londrina

Neste domingo (1), quando o ator Murirlo Benício cruzou a portaria da Folha de Londrina para gravar cenas do filme "Assalto à Brasileira", a impressão foi de uma verdadeira reaparição do repórter Paulo Ubiratan.

Quem passou na manhã deste sábado (30) no Calçadão de Londrina, viu um ônibus e uma frota de carros antigos da Polícia Civil estacionados em frente à antiga agência do Banestado onde ocorreu um assalto histórico em 1987.

Ubiratan, quando chegava agitado de mais uma pauta com o bloco de anotações na mão, jogava a caneta para cima e a pegava na outra extremidade. O ator não gravou cenas com a caneta, mas repetiu com as chaves do carro o movimento de girar um objeto enquanto saia da FOLHA. Na rua Piauí, no meio da quadra, uma Caravan o aguardava para a continuidade da cena.





Na realidade, Ubiratan não dirigia automóveis, mas o ator foi muito bem dirigido por José Eduardo Belmonte que está em Londrina com sua equipe e gravou várias cenas no centro histórico neste domingo.





As filmagens, que começaram perto das 9 horas, também trouxeram ao centro outros atores conhecidos. Christian Malheiros, que interpreta Moreno - o chefe da quadrilha que assaltou o Banestado - contracenou com Robson Nunes (o Barba), Matheus Macena (Ismael) Vinicius Marinho (Nico), Vertin Moura (Michel), Ariclenes Barroso (Luciano) e Shaolin (Girino). O elenco que faz o bando que assaltou o Banestado no dia 10 de dezembro de 1987, trouxe de volta memórias que os londrinenses reviveram acompanhando de perto as gravações que duraram cerca de três horas.





