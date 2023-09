Museu Histórico e NDPH comemoram 53 anos na próxima segunda (18)

Está marcada para às 19h30 da próxima segunda-feira (18) a cerimônia de aniversário do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss e do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH) da UEL. O evento, que será realizado no prédio do Museu Histórico (Rua Benjamin Constant, 900, Centro), contará com a presença da reitora da UEL, Marta Favaro, do vice-reitor, Airton Petris, da diretora do Museu Histórico, Edméia Ribeiro, e do diretor no NDPH, José Miguel Arias Neto. No evento, será apresentado um vídeo sobre a história dos dois órgãos.





Este ano, o Museu Histórico Padre Carlos Weiss e o NDPH completam 53 anos. Ambos iniciaram suas atividades em 1970, nos porões do Colégio Hugo Simas. Atualmente, o NDPH funciona como órgão de apoio do Departamento de História (CLCH) no Campus. Já o Museu funciona como órgão suplementar da Universidade, no prédio da antiga estação ferroviária.

Publicidade

Publicidade





Edméia explica que a solenidade de aniversário do Museu Histórico e do NDPH começou a ser realizada em conjunto no ano passado. “É um dia para celebrar essa efeméride e mostrar a potência destes dois espaços da Universidade Estadual de Londrina”, afirmou a diretora.





O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica desempenha papel importante na preservação de registros históricos, em nível nacional e regional. O órgão reúne em seu acervo livros, revistas, jornais, fotografias e documentos sobre o estado do Paraná e sobre Londrina e região. Entre os acervos, estão o do jornal Folha de Londrina. O diretor do NDPH, José Miguel Neto, ressalta que o acervo no núcleo é fonte fundamental para pesquisadores de diferentes níveis, desde o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos de graduação até o doutorado, além de contribuir para a consolidação e a preservação histórica de registros da memória coletiva.





O Museu Histórico Padre Carlos Weiss recebe anualmente um número superior a 30 mil visitantes. Seu acervo conta com mais de sete mil objetos, 250 mil documentos e 700 mil fotografias. O museu funciona de terça a domingo e não é necessário agendamento prévio para visitação, apenas para escolas. Mais informações sobre o Museu e sobre as visitas podem ser consultadas pelo site do Museu.