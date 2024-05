Museu Oscar Niemeyer leva exposição itinerante de arte japonesa a Assaí

A exposição itinerante “Arte Japonesa na Coleção do MON”, promovida pelo Museu Oscar Niemeyer, será inaugurada na próxima quinta-feira (16), no Memorial da Imigração Japonesa de Assaí. A cidade conta com uma grande comunidade japonesa, diretamente ligada à colonização e à história do município.







A mostra apresenta ao público uma parte da coleção dos tradicionais bonecos japoneses Ningyos, além de máscaras, xilogravuras e utensílios, como bandejas e recipientes.

No total, são 63 obras de arte, um recorte do acervo de arte asiática formado por mais de 3 mil peças, doado ao MON em 2018 pelo embaixador Fausto Godoy.







“É uma grande alegria ver o projeto de itinerância da belíssima coleção asiática do MON chegar a Assaí, município que tem massiva presença de descendentes de japoneses, conectando arte, história e identidade cultural”, diz Luciana Casagrande Pereira, secretária de Estado da Cultura.



A diretora-presidente do Museu, Juliana Vosnika, comenta que com "essa exposição, o Museu Oscar Niemeyer extrapola os limites de suas paredes, democratizando o acesso a seu acervo e alcançando públicos ainda maiores”.





E acrescenta que a principal proposta do MON com a itinerância é facilitar os diálogos entre culturas e territórios por meio da arte.





Tradicionalmente, os Ningyos são presentes auspiciosos para desejar longevidade, saúde e fertilidade aos recém-nascidos. Também são exibidos pelas famílias em datas especiais, e a eles se atribui a missão de proteger e purificar as casas que os recebem.





